Balades Gorronaises à Gorron Les épis de faîtages et bouches d’égoût de Gorron Gorron
Balades Gorronaises à Gorron Les épis de faîtages et bouches d’égoût de Gorron Gorron mercredi 24 juin 2026.
Gorron
Balades Gorronaises à Gorron Les épis de faîtages et bouches d’égoût de Gorron
Place de la Mairie Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:15:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Le temps d’une balade, laissez vous suprendre par les secrets discrets de Gorron.
À l’initiative de l’Association de Conservation du Patrimoine, ces balades gratuites, conviviales et ouvertes à tous offrent l’occasion idéale de redécouvrir des lieux familiers… ou d’en dévoiler de nouveaux.
Mercredi 24 juin 20h15
Départ place de la mairie Gorron
(Les jumelles sont les bienvenues)
Balade consacrée aux épis de faîtages et bouches d’égoût de Gorron.
2 autres balades sont prévues
Mercredi 1ᵉʳ juillet 20h30
Rue des Frères Lumière La Maison du Rocher Gorron
Découverte d’un lieu emblématique du quartier, suivie d’un focus sur les épis de faîtage et les bouches d’égout, témoins discrets mais fascinants de l’histoire urbaine.
Mercredi 8 juillet 20h15
Départ en covoiturage parking de l’église à Gorron
Exploration des monuments de Désertines, pour en comprendre l’évolution et les secrets
Visites gratuites et ouvertes à tous
Durée 1h15
English spoken .
Place de la Mairie Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 35 37 93 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a stroll and discover Gorron’s hidden secrets.
L’événement Balades Gorronaises à Gorron Les épis de faîtages et bouches d’égoût de Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-06-04 par Bocage Mayennais Tourisme
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