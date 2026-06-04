Gorron

Balades Gorronaises Les monuments de Désertines

Place de la Mairie Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:15:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le temps d’une balade, laissez vous suprendre par les secrets discrets de Désertines.

À l’initiative de l’Association de Conservation du Patrimoine, ces balades gratuites, conviviales et ouvertes à tous offrent l’occasion idéale de redécouvrir des lieux familiers… ou d’en dévoiler de nouveaux.

Mercredi 8 juillet 20h15

Départ en covoiturage parking de l’église à Gorron

Exploration des monuments de Désertines, pour en comprendre l’évolution et les secrets

2 autres balades sont prévues

Mercredi 24 juin 20h15

Départ place de la mairie Gorron

(Les jumelles sont les bienvenues)

Balade consacrée aux épis de faîtages et bouches d’égoût de Gorron.

Mercredi 1ᵉʳ juillet 20h30

Rue des Frères Lumière La Maison du Rocher Gorron

Découverte d’un lieu emblématique du quartier, suivie d’un focus sur les épis de faîtage et les bouches d’égout, témoins discrets mais fascinants de l’histoire urbaine.

Visites gratuites et ouvertes à tous

Durée 1h15

English spoken .

Place de la Mairie Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 35 37 93 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a stroll and discover the hidden secrets of Désertines.

L’événement Balades Gorronaises Les monuments de Désertines Gorron a été mis à jour le 2026-06-04 par Bocage Mayennais Tourisme