Randonnée Fraîcheur à La Dorée La Dorée
Randonnée Fraîcheur à La Dorée La Dorée jeudi 21 mai 2026.
Randonnée Fraîcheur à La Dorée
Place de l’église La Dorée Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Randonnée fraîcheur à La Dorée
L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de La Dorée.
Circuit de Valandré 8 km
Départ place de l’Église à 20h
Une participation de 2 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.
Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .
Place de l’église La Dorée 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 62 16 43 68
English :
Cool walk at La Dorée
German :
Frische Wanderung in La Dorée
Italiano :
Passeggiata al fresco a La Dorée
Espanol :
Fresco paseo por La Dorée
L’événement Randonnée Fraîcheur à La Dorée La Dorée a été mis à jour le 2025-11-20 par Bocage Mayennais Tourisme