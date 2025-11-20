Randonnée Fraîcheur à La Dorée La Dorée

Randonnée Fraîcheur à La Dorée

Place de l’église La Dorée Mayenne

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Randonnée fraîcheur à La Dorée

L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de La Dorée.

Circuit de Valandré 8 km

Départ place de l’Église à 20h

Une participation de 2 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.

Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .

Place de l’église La Dorée 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 62 16 43 68

English :

Cool walk at La Dorée

German :

Frische Wanderung in La Dorée

Italiano :

Passeggiata al fresco a La Dorée

Espanol :

Fresco paseo por La Dorée

