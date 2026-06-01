FÊTE DE LA MUSIQUE Meslay du Maine ESPACE MESLINOIS Meslay-du-Maine vendredi 12 juin 2026.

Meslay-du-Maine

FÊTE DE LA MUSIQUE Meslay du Maine

ESPACE MESLINOIS 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-13 01:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Fête de la musque à Meslay du Maine !

La fête de la musique se déroulera le vendredi 12 juin 2026, de 19 h 00 à 1 h 00 du matin.

Préparez-vous à une ambiance festive et locale, avec une scène ouverte qui mettra en lumière la diversité des groupes de notre territoire, ainsi que la participation de l’école de musique.

Vous aurez aussi l’occasion de participer à une déambulation animée par le groupe MOUV’N’BRASS qui présentera son nouveau spectacle et la banda Suzanne, qui vous transportera dans l’univers des sons de la feria.

Des DJ viendront ajouter une touche de folie à cette soirée, le tout accompagné de restauration locale et d’une buvette sur place.

L’événement est gratuit et ouvert à tous !

Nous vous attendons nombreux ! .

ESPACE MESLINOIS 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 10 40 mairie@ville-meslaydumaine.fr

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English :

Fête de la musque in Meslay du Maine!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Meslay du Maine Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-06-05 par SUD MAYENNE