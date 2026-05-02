SOIN COLLECTIF Anima Compagnie Parc de la mairie Meslay-du-Maine

Meslay-du-Maine

SOIN COLLECTIF Anima Compagnie

Parc de la mairie 10 Avenue de L Hôtel de ville Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Retrouvez-nous pour la fin de la saison culturelle avec un rendez-vous décalé et convivial !

CLÔTURE DE SAISON

Soin Collectif , de l’Anima Compagnie, est une véritable réflexion sur les nouveaux gourous du développement personnel. Ce spectacle bouffon et tonique interroge avec humour notre quête contemporaine de bien-être, entre injonctions à la réussite personnelle et dérives spirituelles.

Venez assister au grand soin collectif énergétique purificateur proposé par notre maître chamane guérisseuse quantique Gloria Apasetas !!! Cette “coach” célèbre sur les réseaux, ex-ingénieure qui a suivi son chemin de vie, viendra nous honorer de sa présence et de son pouvoir…

À l’occasion d’un emballement farcesque outrancier, le désespoir et l’errance tragique des personnages se donnent à voir comme un écho de l’inquiétude de tous face à la maladie, la mort et autres mystères de l’existence…

Dès 3 ans 1h GRATUIT .

Parc de la mairie 10 Avenue de L Hôtel de ville Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 40 75 48 86 r.kake@paysmeslaygrez.fr

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English :

Join us for the end of the cultural season with an offbeat and friendly rendezvous!

L’événement SOIN COLLECTIF Anima Compagnie Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-05-02 par SUD MAYENNE