Exposition d’art contemporain Terre et Fer aux Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine

Exposition d’art contemporain Terre et Fer aux Arcis

Les Arcis Château des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 13:00:00

fin : 2026-07-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08

Exposition d’art contemporain du 08 mai au 08 juillet 2026 Simon PAVEC et Pascal GRIGNOUX

Du 08 mai au 08 juillet 2026

SIMON PAVEC

Un artiste en recherche sur le vivant Le Début de la création et la préhistoire sont passionnants, explique t-il. Ces périodes stimulent mon imagination.

L’argile est un matériau issu d’un brassage géologique il y a des milliards d’années. Bien plus tard, apparaissent les premiers insectes et arachnides. Les monde minéral et végétal traversent le temps, la roche s’érode, s’affine, devient argile.

Inspiré par ses recherches et le monde du vivant insectes, arbres et forêts, animaux nocturnes, animaux marins…, il tente de les reproduire à travers ses bas-reliefs et ses sculptures en céramique

Bas reliefs d’insectes, à la dimension très graphique

Méduses en porcelaine, qui envoûtent par le gracieux mouvement de leurs tentacules.

Traces du temps, empreinte de vie les fossiles inspirés du réel lys de mers, ammonites ou végétaux pétrifiés.

PASCAL GRIGNOUX

D’esprit vagabond et indépendant, il quitte le monde de l’entreprise et après un passage en Afrique où il découvre la forge, il devient ferronnier d’art… et paysagiste…

Ainsi, il apprécie de peupler les jardins de ses sculptures, tout comme il travaille l’acier pour les jardins…

Mon activité consiste à laisser ma vision des lignes nourrir ma réalité créative dont le sens peut parfois m’échapper mais m’invite à être mon propre spectateur.

L’acier est ma matière principale mais je ne m’interdis pas des mélanges de matière telles que le bois, la céramique, la pierre pour agrémenter mes sculptures. Elles varient au gré de mes émotions modernes, figuratives, fantastiques …

Je suis l’objet par lequel passe ma réalité !!!

Tarif adulte (pendant l’exposition) 9€.

Le tarif enfant et famille ne changent pas

– Enfant de 6 à 12 ans inclus 4€

– Tarif famille: deux adultes et deux enfants: 20 €

– Enfant de de 6 ans gratuit .

Les Arcis Château des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

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English :

Contemporary art exhibition from May 08 to July 08, 2026: Simon PAVEC and Pascal GRIGNOUX

L’événement Exposition d’art contemporain Terre et Fer aux Arcis Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-16 par SUD MAYENNE