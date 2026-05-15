Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin partagé de l’Espace Meslinois Meslay-du-Maine
Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin partagé de l’Espace Meslinois Meslay-du-Maine samedi 13 juin 2026.
Meslay-du-Maine
Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin partagé de l’Espace Meslinois
24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel revient en 2026 !
Le weekend des 13 et 14, le CPIE Mayenne propose la 13ème édition de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel.
Le principe est simple 15 jardiniers ouvrent leur jardin au public le temps d’un week-end.
Un événement convivial, inspirant et ouvert à tous ! Chaque année, de belles rencontres humaines ont lieu entre curieux et passionnés, un peu partout en Mayenne.
Ouvert le samedi matin de 10h à 12h
Stationnement possible sur place
Animations gratuites sur place troc graines, plantes, stands.
Le jardin partagé de l’Espace Meslinois est collaboratif et cogéré par des habitants et les animateurs du centre. La commune a proposé un terrain de 900 m² au groupe avec une partie potagère de 300 m². Une dizaine de jardiniers se rencontre le mardi matin pour réfléchir et ou agir au jardin pour partager des connaissances en jardinage et du bon temps et de bénéficier de
quelques récoltes. Animations gratuites sur place Troc de graines et plantes, stand de sensibilisation jardinage au naturel, animations ludique avec l’association Danub’.
Animations aussi l’après-midi à la Base de loisirs de la Chesnaie.
Renseignements biodechets@paysdemeslaygrez.fr 06 84 95 95 43 .
24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 95 95 43 biodechets@paysdemeslaygrez.fr
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English :
The Bienvenue dans mon jardin au naturel event returns in 2026!
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin partagé de l’Espace Meslinois Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-05-15 par SUD MAYENNE
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