Rendez-vous aux Jardins Visite libre des Jardins du Château des Arcis Lieu-dit Les Arsis Meslay-du-Maine

Meslay-du-Maine

Rendez-vous aux Jardins Visite libre des Jardins du Château des Arcis

Lieu-dit Les Arsis Château des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Explorez librement tous les recoins des jardins du château des Arcis !

Promenade en toute liberté dans les Jardins du château des Arcis, un jardin aux mille vues !… (Document de visite avec plan à votre disposition).

Promenez-vous à votre rythme dans nos jardins Renaissance avec ses broderies de buis et ses massifs de fleurs, le long des canaux, autour de l’étang et dans l’île labyrinthe, parcours ludique pour toute la famille

Histoire: A la fin des guerres de Religions, Charles de Cervon, compagnon d’Henri IV protège son château par de larges douves et un impressionnant donjon ; Au retour de la paix il dessine des jardins aux mille vues, à la mode de l’époque.

Lors de notre arrivée aux Arcis, les jardins étaient … invisibles. Ne subsistaient que des fossées, et l’ossature de pierres…sept ponts (parfois bien cachés !), des murs de soutènement… Mais ces traces au sol nous ont permis de restituer un jardin renaissance :

Vous découvrirez ces jardins Renaissance, écrin naturel des longère, granges, et fabriques construites au cours des siècles. Vous flânerez dans le jardin bouquetier, ses broderies de buis et ses massifs de fleurs aux couleurs des quatre saisons, le long des canaux, des allées ombragées, vous explorerez les rives de l’étang, l’île-labyrinthe, la roseraie et les recoins secrets du parc. Tout au long de cette exploration, votre regard découvrira des vues sur le paysage … savamment calculées parfois par le concepteur des lieux, mais aussi parfois créées par une Nature complice de votre imagination. L’étang et les douves vous feront découvrir un monde secret et silencieux de reflets …

Vous serez accompagnés dans votre exploration par les chants des oiseaux, le murmure de l’eau, le souffle du vent dans les arbres. Les couleurs des fleurs vous surprendront dans le jardin d’agrément, le parfum des roses et des lavandes vous fera apprécier notre petite roseraie. Un lieu poétique, plein champ, propice à un retour dans une nature intemporelle, ordonnée et sauvage, une seconde Renaissance !

Un escape garde, (sur le thème de Robin des Bois) avec énigmes pour toute la famille (des plus jeunes aux plus expérimentés) permettra de découvrir pour ceux qui le souhaitent les recoins cachés du parc en s’amusant.

Une chasse au trésor: à la recherche de l’élixir de longue vie, avec D’Artagnan, vous permettra peut-être de sauver le Roi Louis XIII.

Exposition Percevoir par Simon Pavec, artiste céramiste, et Pacal Grignoux, Ferronier d’art, dans les jardinsl’orangerie et une grange restaurée: exposition d’Art contemporain à voir et à toucher, parce qu’il n’y a pas que la vue pour percevoir une œuvre d’art !

Des QR codes pour les curieux complèteront les documents de visite mis à disposition (restaurations, botanique, histoire …).

Une exposition de photographies sur bâches La Route des Joyaux de la Mayenne sera proposée, montrant une quinzaine de sites historiques mayennais.

Nos jardins sont accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes, sauf si le terrain est détrempé: le tour de l’étang est alors difficilement réalisable.

Carte visio-tactile et document Falc à disposition

Accessibilité

Handicap intellectuel

Handicap auditif

Handicap visuel

Handicap psychique

Handicap moteur

Informations 06 88 68 23 21 http://chateaudesarcis.com .

Lieu-dit Les Arsis Château des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore every corner of the gardens at Château des Arcis!

L’événement Rendez-vous aux Jardins Visite libre des Jardins du Château des Arcis Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-04-15 par SUD MAYENNE