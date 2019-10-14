« PERCEVOIR » : Exposition d’Art contemporain participative et inclusive : Parce qu’une œuvre d’art ne se perçoit pas qu’avec les yeux …, Jardins du château des Arcis, Meslay-du-Maine

« PERCEVOIR » : Exposition d’Art contemporain participative et inclusive :

Parce qu’une œuvre d’art ne se perçoit pas qu’avec les yeux … 5 – 7 juin Jardins du château des Arcis Mayenne

adulte: 7 €, enfant de 6 à 12 ns inclus, moins de 6 ans : gratuit, tarif famille pour deux adultes et deux enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

« PERCEVOIR » : Exposition d’Art contemporain participative et inclusive :

Parce qu’une œuvre d’art ne se perçoit pas qu’avec les yeux …

couleurs, reliefs, « trompe l’œil », textures …… Ici, il vous sera parfois recommandé de toucher, d’écouter, et, qui sait, de sentir, en tout cas de ressentir !!!

– Simon Pavec, céramiste :

un artiste en recherche sur le vivant : « Le début de la création et la préhistoire sont passionnants, explique-t-il. Ces périodes stimulent mon imagination. »

Inspiré par ses recherches et le monde du vivant : insectes arbres et forêts, animaux nocturnes, animaux marins…, par la beauté et la fragilité de la nature, il tente de les reproduire à travers ses bas-reliefs et ses sculptures en céramique, à voir … et à toucher !.

– Pascal Grignoux, sculpteur métal

D’esprit vagabond et indépendant, il quitte le monde de l’entreprise et après un passage en Afrique où il découvre la forge, il devient ferronnier d’art et … paysagiste …

Ainsi, il apprécie de peupler les jardins de ses sculptures, tout comme il travaille l’acier pour les jardins…

« L’Acier est ma matière principale mais je ne m’interdis pas des mélanges de matière telles que le bois, la céramique, la pierre pour agrémenter mes sculptures. »

– L’atelier Déco de l’Espace Meslinois crée : le « Bosquet enchanté »

Plusieurs artistes participent également à l’évènement, des œuvres à découvrir dans l’orangerie, deux granges restaurées et les jardins … ainsi vous pourrez regarder des « trompe-l’oeil » de Fabienne Goubaud, peintre en décor, admirer un bronze de Robert Lerivrain » : »Rendez-vous au Jardin des Plantes » ….

Le tarif d’entrée sur le site donne accès aux visites libres ou guidées, aux parcours ludiques et aux expositions.

6, 7, 8 et 9 juin 2025

10h-12h30 et 14h-19h

Une exposition inclusive : nous inaugurons cette année du matériel pour les personnes en situation de handicap : un fauteuil roulant, deux déambulateurs, une carte visio-tactile (pour malvoyants), des appareils auditifs et un document de visite FALC (Facile à lire et à comprendre), parce que nous souhaitons que tous puissent avoir accès à nos jardins et aux expositions ; nombreux sont les artistes ayant souhaiter nous suivre dans cette démarche.

Cette exposition participative permettra à chaque visiteur, en particulier les personnes handicapés, d’avoir accès aux œuvres, d’utiliser plusieurs de leurs « sens » pour appréhender, admirer, comprendre les réalisations. Celles-ci seront installées en extérieur, ou en intérieur dans nos granges restaurées.

Par aileurs visites libres ou guidées, parcours ludique, expo de photos sur bâches

Le tarif d’entrée (7 € par adulte, 4 par enfant) donne accès à toutes les activités sur le site

Jardins du château des Arcis Les Arcis, Meslay-du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire 06 88 68 23 21 http://chateaudesarcis.com Jardin Renaissance entouré de canaux et surplombant un étang. Quatre carrés bordés de buis évoquent les quatre saisons. A la sortie de Meslay du Maine, prendre D21 en direction de Sablé sur Sarthe sur 2.5km. Au lieu-dit Pont-Martin tourner à droite dans une allée sur 500m

« PERCEVOIR » : Exposition d’Art contemporain participative et inclusive :

© simon pavec