Les siestes musicales Meslay-du-Maine

Les siestes musicales

1 Voie de La Guiternière Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Cie KUB

out public dès 3 ans Durée 40min .

1 Voie de La Guiternière Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 45 r.kake@paysmeslaygrez.fr

