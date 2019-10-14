Rendez-vous aux Jardins PERCEVOIR Exposition d’Art contemporain participative et inclusive Lieu-dit Les Arsis Meslay-du-Maine

Meslay-du-Maine

Rendez-vous aux Jardins PERCEVOIR Exposition d’Art contemporain participative et inclusive

Lieu-dit Les Arsis Château des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Parce qu’une œuvre d’art ne se perçoit pas qu’avec les yeux … couleurs, reliefs, trompe l’œil , textures …… Ici, il vous sera parfois recommandé de toucher, d’écouter, et, qui sait, de sentir, en tout cas de ressentir !!!

– Simon Pavec, céramiste

un artiste en recherche sur le vivant Le début de la création et la préhistoire sont passionnants, explique-t-il. Ces périodes stimulent mon imagination.

Inspiré par ses recherches et le monde du vivant insectes arbres et forêts, animaux nocturnes, animaux marins…, par la beauté et la fragilité de la nature, il tente de les reproduire à travers ses bas-reliefs et ses sculptures en céramique, à voir … et à toucher !

– Pascal Grignoux, sculpteur métal

D’esprit vagabond et indépendant, il quitte le monde de l’entreprise et après un passage en Afrique où il découvre la forge, il devient ferronnier d’art et … paysagiste …

Ainsi, il apprécie de peupler les jardins de ses sculptures, tout comme il travaille l’acier pour les jardins…

L’Acier est ma matière principale mais je ne m’interdis pas des mélanges de matière telles que le bois, la céramique, la pierre pour agrémenter mes sculptures.

– L’atelier Déco de l’Espace Meslinois crée le Bosquet enchanté

Plusieurs artistes participent également à l’évènement, des œuvres à découvrir dans l’orangerie, deux granges restaurées et les jardins … ainsi vous pourrez regarder des trompe-l’œil de Fabienne Goubaud, peintre en décor, admirer un bronze de Robert Lerivrain Rendez-vous au Jardin des Plantes ….

Le tarif d’entrée sur le site donne accès aux visites libres ou guidées, aux parcours ludiques et aux expositions.

6, 7, 8 et 9 juin 2025

10h-12h30 et 14h-19h

Une exposition inclusive nous inaugurons cette année du matériel pour les personnes en situation de handicap un fauteuil roulant, deux déambulateurs, une carte visio-tactile (pour malvoyants), des appareils auditifs et un document de visite FALC (Facile à lire et à comprendre), parce que nous souhaitons que tous puissent avoir accès à nos jardins et aux expositions ; nombreux sont les artistes ayant souhaiter nous suivre dans cette démarche.

Cette exposition participative permettra à chaque visiteur, en particulier les personnes handicapés, d’avoir accès aux œuvres, d’utiliser plusieurs de leurs sens pour appréhender, admirer, comprendre les réalisations. Celles-ci seront installées en extérieur, ou en intérieur dans nos granges restaurées.

Par ailleurs visites libres ou guidées, parcours ludique, expo de photos sur bâches

Accessibilité

Handicap intellectuel

Handicap auditif

Handicap visuel

Handicap psychique

Handicap moteur

adulte: 7 €, enfant de 6 à 12 ns inclus, moins de 6 ans gratuit, tarif famille pour deux adultes et deux enfants .

Lieu-dit Les Arsis Château des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21

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English :

Because a work of art can’t just be seen with the eyes? colors, reliefs, trompe l’oeil , textures? Here, we sometimes recommend touching, listening and, who knows, smelling or at least feeling!

L’événement Rendez-vous aux Jardins PERCEVOIR Exposition d’Art contemporain participative et inclusive Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-04-15 par SUD MAYENNE