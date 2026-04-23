5èmes Journées Mondiales de l’Art Topiaire Les Arcis Meslay-du-Maine

Meslay-du-Maine

5èmes Journées Mondiales de l’Art Topiaire

Les Arcis Jardin du Château des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Les Arcis participent aux Journées Mondiales de l’Art Topiaire le 09 et 10 mai 2026.

L’art topiaire consiste à conduire un végétal ligneux principalement par la taille pour lui donner une forme précise. Véritables sculptures vivantes, les topiaires peuvent avoir des formes géométriques, réaliser des labyrinthes des broderies au sol, ou bien encore imiter des animaux…

De nombreuses plantes, à petites feuilles et à port compact, se prêtent à ces pratiques, surtout le buis, mais aussi l’if, le laurier, le cyprès, les myrtes…

Venez découvrir nos topiaires, c’est justement l’époque de leur première taille …

Et comme il n’y a pas que les topiaires que l’on sculpte, vous pourrez en profiter pour voir notre exposition Percevoir une exposition d’Art contemporain participative et inclusive, ou toucher les œuvres est permis …Possibilités de visites guidées à 11h, 14h30 et 16h. .

Les Arcis Jardin du Château des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

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English :

Les Arcis will be taking part in the Journées Mondiales de l’Art Topiaire on May 09 and 10, 2026.

L’événement 5èmes Journées Mondiales de l’Art Topiaire Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-04-23 par SUD MAYENNE