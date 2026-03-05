Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez MATTHIEU DONARIER QUARTET Meslay-du-Maine

Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez MATTHIEU DONARIER QUARTET

Début : 2026-05-14 20:30:00

2026-05-14

Dans le cadre du Festival Jazz de Meslay !

MATTHIEU DONARIER QUARTET

Jeudi 14 mai 2026 20h30

Meslay-du-Maine salle socioculturelle

Coastine

Il y a ici ce son très droit, acéré et exact comme une flèche, à La Lacy F. BERGEROT CHOC Jazz magazine

Aventureux, imaginatif et navigant depuis plus d’un quart de siècle dans le paysage jazzistique français et européen, Mathieu DONARIER a souvent joué avec les esthétiques et déjoué les tentatives de classement stylistique.

“C’est sous l’imperturbable ciel bleu d’un premier confinement que j’ai fini d’écrire le répertoire de COASTLINE, conçu comme un hommage à Steve LACY, artiste majeur dont la musique et la pensée m’accompagnent depuis mes débuts.

Plutôt qu’un programme basé sur ses oeuvres, j’ai opté pour une suite de compositions personnelles. C’est bien le moins que je puisse faire pour saluer cet immense musicien au parcours si singulier, dont les travaux, la liberté de pensée, le son m’ont nourri pendant de nombreuses années.

COASTLINE, parce que cette fine ligne en modification perpétuelle entre deux éléments l’un, rassurant et connu, et l’autre, étranger et fascinant est celle que j’ai choisi de suivre en écrivant ce répertoire en hommage à Steve LACY. Écrire en pensant à lui, écrire vers lui, en me rapprochant de lui le plus possible, tout en gardant les pieds sur mon propre sol. Ne pas plagier, être en regard, contempler.

Dès les premières lectures, l’alchimie a fonctionné Sophia DOMANCICH, Stéphane KERECKI et Simon GOUBERT forment une équipe de rêve qui a su, en un instant, s’emparer de ce répertoire au-delà de ce que j’avais osé espérer. Nous avons tous, dans ce quartet, une histoire particulière avec Steve LACY. À cela s’ajoute la joie de créer ensemble des formes toujours nouvelles en parcourant ces compositions comme autant de cartes au trésor.”

Matthieu DONARIER

Un travail de haut vol, d’une authentique, finesse et d’une intelligence qui ne cède jamais à l’outrance Y. DORISON Oui Culturejazz.fr

Les concerts à Meslay-du-Maine se dérouleront à la salle socioculturelle,

Les premières parties seront assurées par les ateliers jazz des écoles de musique de la région,

Une bourse aux disques aura lieu le jeudi 14 mai de 14h00 à 18h00 dans le parc de la mairie de Meslay-du-Maine,

Tous nos concerts sont gratuits pour notre public âgé de 0 à 16 ans révolus (apporter un justificatif d’âge),

Notre public âgé de 16 à 26 ans révolus ont un tarif réduit à 13€ pour chaque concert payant (mardi 27/05, vendredi 30/05 et samedi 31/05 apporter un justificatif d’âge),

PASS 3 concerts pour le samedi 09/05, mardi 12/05 et samedi 16/05 Tarif 52 € permet l’obtention d’un tarif spécial pour les séances cinéma

En lien avec l’Association Quest Handi si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accueil ou d’un dispositif particulier, merci de prendre contact avec nous pour anticiper et aménager au mieux votre venue à secretariat@festivaljazz-meslay.com .

salle socioculturelle Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire secretariat@festivaljazz-meslay.com

As part of the Meslay Jazz Festival!

