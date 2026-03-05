Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez MUE Meslay-du-Maine

Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez MUE

Dans le cadre du Festival Jazz de Meslay !

Vendredi 15 mai 2026 20h30

Meslay-du-Maine salle socioculturelle

Ancien guitariste-chanteur du groupe de hardcore Rennais ABKAHN qui partagea en son temps la scène avec des groupe comme SLAYER ou NOSTROMO, Sylvain JAMAULT est un boulimique de musique, amoureux des concept-albums de Jazz Rock des années 70 et 80, autant inspiré par le Jazz, le Prog que par la musique Minimale et l’écriture Classique.

MUE sort son premier album Rencontres en mai 2023. Produit par Jefca Musique et édité par le label Arts Prod, l’album est mixé en Belgique par Stephan KRAEMER (Tiersen, Gojira,…).

Rencontres est un album riche, expérimental, sans aucune limite à l’image de leur volonté d’exploration.

Avec Labyrinthe , le single de leur 2ème album prévu pour 2026, MUE nous laisse entrevoir une écriture épurée, mature et résolument tournée vers le Jazz Rock…

Leurs rythmiques implacables et le contrepoint de leurs mélodies virtuoses, quand le piano et le vibraphone se répondent, nous rappelle que le Jazz Rock est toujours en pleine évolution et continue à nous emmener vers des contrées sonores que l’on ne soupçonnait pas.

Sur scène, ces six brillants musiciens sont investis, l’incarnation est puissante, le parti pris artistique sans concession, une claque musicale qui ne laisse personne indifférent.

Un sextet à découvrir de toute urgence !!!

Voilà une recette qui groove…!

Les concerts à Meslay-du-Maine se dérouleront à la salle socioculturelle,

Les premières parties seront assurées par les ateliers jazz des écoles de musique de la région,

Une bourse aux disques aura lieu le jeudi 14 mai de 14h00 à 18h00 dans le parc de la mairie de Meslay-du-Maine,

Tous nos concerts sont gratuits pour notre public âgé de 0 à 16 ans révolus (apporter un justificatif d’âge),

Notre public âgé de 16 à 26 ans révolus ont un tarif réduit à 13€ pour chaque concert payant (mardi 27/05, vendredi 30/05 et samedi 31/05 apporter un justificatif d’âge),

PASS 3 concerts pour le samedi 09/05, mardi 12/05 et samedi 16/05 Tarif 52 € permet l’obtention d’un tarif spécial pour les séances cinéma

En lien avec l’Association Quest Handi si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accueil ou d’un dispositif particulier, merci de prendre contact avec nous pour anticiper et aménager au mieux votre venue à secretariat@festivaljazz-meslay.com .

salle socioculturelle Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire secretariat@festivaljazz-meslay.com

As part of the Meslay Jazz Festival!

