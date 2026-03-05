Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez MANON MULLENER QUINTET Meslay-du-Maine

Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez MANON MULLENER QUINTET

Début : 2026-05-13 20:30:00

Dans le cadre du Festival Jazz de Meslay !

MANON MULLENER QUINTET

Mercredi 13 mai 2026 20h30

Meslay-du-Maine salle socioculturelle

Stories

Manon MULLENER fait partie de la jeunesse prometteuse du jazz européen. Elle tisse ses notes entre jazz, musique latine et mélodies de sa Suisse natale. Ses compositions sont des carnets de voyage, où se mêlent les échos des scènes du monde entier, de New York à La Havane, en passant par les festivals européens. Son jeu, à la fois intime et vibrant, invite à un voyage sensoriel, une immersion dans un univers où chaque note raconte une histoire. France Musique

Manon MULLENER nous emmène dans un voyage musical inspiré de témoignages bouleversants de personnes rencontrées à travers le monde. Chaque morceau de cet album de jazz moderne aux influences cubaines raconte une histoire de vie unique, comme celle de Zoila, une grand-mère cubaine de 95 ans qui évoque la parfumerie qu’elle gérait avec son mari dans la Havane des années 50, ou celle de Noh, un chauffeur de taxi mexicain attaché aux valeurs mayas, et celle de Willard, un passionné d’opéra des quartiers huppés de New York. Une tournée de 100 concerts à travers l’Europe permettra au public de découvrir ces récits musicaux en live, avec une énergie et une profondeur qui promettent des frissons inoubliables.

Les concerts à Meslay-du-Maine se dérouleront à la salle socioculturelle,

Les premières parties seront assurées par les ateliers jazz des écoles de musique de la région,

Une bourse aux disques aura lieu le jeudi 14 mai de 14h00 à 18h00 dans le parc de la mairie de Meslay-du-Maine,

Tous nos concerts sont gratuits pour notre public âgé de 0 à 16 ans révolus (apporter un justificatif d’âge),

Notre public âgé de 16 à 26 ans révolus ont un tarif réduit à 13€ pour chaque concert payant (mardi 27/05, vendredi 30/05 et samedi 31/05 apporter un justificatif d’âge),

PASS 3 concerts pour le samedi 09/05, mardi 12/05 et samedi 16/05 Tarif 52 € permet l’obtention d’un tarif spécial pour les séances cinéma

En lien avec l’Association Quest Handi si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accueil ou d’un dispositif particulier, merci de prendre contact avec nous pour anticiper et aménager au mieux votre venue à secretariat@festivaljazz-meslay.com .

salle socioculturelle Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire secretariat@festivaljazz-meslay.com

