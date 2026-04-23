Opération jardins ouverts pour le cerveau Jardin du Château des Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine

Meslay-du-Maine

Opération jardins ouverts pour le cerveau Jardin du Château des Arcis

Les Arcis Château des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 13:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Dates opération 2026 les Jardins Ouverts pour le cerveau vous accueilleront le weekend prolongé du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026.

Le Château des Arcis, à Meslay-du-Maine, participe à l’opération Jardins ouverts pour le Neurodon du 8 au 10 mai 2026. Nous soutenons ainsi la recherche sur les maladies du cerveau (2 € reversées par entrée à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau FRC)

Parce que pour nous, partager est une évidence… et qu’il n’y a pas de plus beau lieu pour le faire qu’un jardin …Cette année nous inaugurons des outils pour les personnes en situation de Handicap Carte visio-tactile, document de visite FALC (Facile à lire et à comprendre), matériel pour mal-entendants lors des visites guidées … Un fauteuil roulant et deux déambulateurs sont à disposition (penser à réserver)

Quel jardinier n’est pas heureux de partager son bonheur, ses savoirs, la beauté de ce qu’il crée ? Les iris d’eau forment une couronne d’or autour de l’étang…, les pivoines pointent le bout de leur nez …

Bien sûr, nous sommes solidaires pour l’opération Jardins ouverts pour le Cerveau! , 2 € seront reversés par tickets d’entrée adulte à la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau .

Horaires 10h-12h30, et 14h-18h, Possibilité de visite guidée les 9 et 10 mai à 11h, 14h30 et 16h

Parcours ludiques, exposition (à partir du 8 mai) inclus dans le tarif d’entrée

Tarif entrée 7€ .

Les Arcis Château des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 catherine.cauchois@free.fr

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English :

Dates for operation 2026: the Jardins Ouverts pour le cerveau will welcome you for the extended weekend of Friday May 8 to Sunday May 10, 2026.

L’événement Opération jardins ouverts pour le cerveau Jardin du Château des Arcis Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-04-23 par SUD MAYENNE