Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez CUBAN JAZZ SYNDICATE Cuba Espagne Meslay-du-Maine

Diplômé de l’Ecole Nationale des Arts de La Havane, le batteur prodige, producteur et compositeur Michael OLIVERA est une figure incontournable du jazz et de la musique cubaine actuelle. Après plus de 60 albums et des collaborations avec des artistes tels que Quincy JONES, Alfredo RODRIGUEZ ou Richard BONA, Michael nous présente le Cuban Jazz Syndicate, formation qui réunit un somptueux bouquet de musiciens cubains.

Le Cuban Jazz Syndicate propose une musique fortement imprégnée des rythmes cubains et de la culture Yoruba, mais également marquée par le jazz. Propulsé par une rythmique volcanique avec notamment la présence de Alejandra LÓPEZ à la contrebasse, de somptueux cuivres et un piano impérial, ce 6tet nous embarque pour un aller simple vers la fameuse île des Antilles.

Les concerts à Meslay-du-Maine se dérouleront à la salle socioculturelle,

Les premières parties seront assurées par les ateliers jazz des écoles de musique de la région,

Une bourse aux disques aura lieu le jeudi 14 mai de 14h00 à 18h00 dans le parc de la mairie de Meslay-du-Maine,

Tous nos concerts sont gratuits pour notre public âgé de 0 à 16 ans révolus (apporter un justificatif d’âge),

Notre public âgé de 16 à 26 ans révolus ont un tarif réduit à 13€ pour chaque concert payant (mardi 27/05, vendredi 30/05 et samedi 31/05 apporter un justificatif d’âge),

PASS 3 concerts pour le samedi 09/05, mardi 12/05 et samedi 16/05 Tarif 52 € permet l’obtention d’un tarif spécial pour les séances cinéma

En lien avec l’Association Quest Handi si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accueil ou d’un dispositif particulier, merci de prendre contact avec nous pour anticiper et aménager au mieux votre venue à secretariat@festivaljazz-meslay.com .

salle socioculturelle Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire secretariat@festivaljazz-meslay.com

