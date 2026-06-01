Visite guidée exceptionnelle de deux tours des Arcis, et animation enfant : Mosaïque de papier : « crée ta tour ou ton labyrinthe ! », Château des Arcis, Meslay-du-Maine

Visite guidée exceptionnelle de deux tours des Arcis, et animation enfant : Mosaïque de papier : « crée ta tour ou ton labyrinthe ! » Dimanche 28 juin, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 Château des Arcis Mayenne

adulte : 7 €, enfant de 6 à 12 ans inclus : 4€, Enfant de 3 à 5 ans inclus faisant l’animation : 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Deux tours impressionnantes aux Arcis, dont l’usage est fondamentalement différent :

– le Donjon, symbole de puissance « guerrière »

– le Colombier, symbole de puissance terrienne

explications, commentaires sur l’architecture, visite guidée de l’intérieur; Si le mécanisme pour les oiseaux du colombier a été totalement enlevé du colombier, la salle voutée au rez-de-chausée du donjon et la pièce dyu premier étage sont en cours de réamenagement. visites à 15h et 16h30

Mosaïques de papier :

les enfants s’installent avec leurs parents pour réaliser avec des papiers colorés fournis une « mosaïque » représentant une tour imaginaire: ils emmèneront leur oeuvre lors de leur départ; début de l’animation: 14h30, 15h30 et 17h

les familles pourront faire la visite du site et les parcours ludiques (avec Robin du Bocage, délivre le Seigneur des Arcis, ou bien: deviens Chevalier de Dame Nature! parcours ou se mêlent biodiversité et qualités de la chevalerie)

Château des Arcis les Arcis 53170 Meslay du Maine Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 68 23 21 »}, {« type »: « email », « value »: « catherine.cauchois@free.fr »}]

Visite guidée de la salle voutée du donjon et de la chambre du 1er étage en cours d’aménagement, et du colombier. Pour enfant (avec un adulte): « crée ta tour ou ton labyrinthe en mosaïque de papier »: donjon colombier

Catherine Cauchois