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Sorcières ? enregistrement en direct pour l’Autre Radio Origné

Sorcières ? enregistrement en direct pour l’Autre Radio Origné jeudi 11 juin 2026.

Adresse : La Benatre

Ville : 53360 Origné

Département : Mayenne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif :

Origné

Sorcières ? enregistrement en direct pour l’Autre Radio

La Benatre Origné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

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La Benatre Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 80 98 38 

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English :

L’événement Sorcières ? enregistrement en direct pour l’Autre Radio Origné a été mis à jour le 2026-04-01 par SUD MAYENNE