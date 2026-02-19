EXPOSITION IN SITU XI Saint-Pierre-sur-Erve

EXPOSITION IN SITU XI

Bourg Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-10-03

2026-06-13

Exposition d’Art à ciel ouvert dans la Cité de Caractère de Saint Pierre-sur-Erve

Venez découvrir des oeuvres d’art d’une cinquantaine d’artistes (sculptures, toiles, photos…) dans tout le village de Caractère de Saint Pierre-sur-Erve. Accès libre.

Un livret présentant brièvement chaque artiste est consultable au bistrot, à l’église et dans la maison de Rosalie.

Un plan de l’ensemble du village affiché sur la terrasse du bistrot permet de localiser et d’identifier les œuvres exposées.

Exposition organisée chaque année par le comité des fêtes de St Pierre-sur-Erve. .

Bourg Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 76 79

English :

Open-air art exhibition in the Cité de Caractère of Saint Pierre-sur-Erve

