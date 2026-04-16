Saint-Pierre-sur-Erve

Balade croquée à Saint-Pierre-sur-Erve

Rdv devant l’église Saint Pierre Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, découvrez le patrimoine de Saint-Pierre-sur-Erve à travers l’art de l’aquarelle.

Après un temps d’initiation au dessin et à l’aquarelle, sans aucun prérequis nécessaire, les participants partiront en balade le long de la rivière l’Erve pour observer et croquer les richesses du patrimoine. Cette balade, pensée comme un moment de partage et de détente, est animée par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et la graphiste-illustratrice Valérie Mauvieux.

Réservation obligatoire, dans la limite des 12 places disponibles.

Matériel fourni. .

Rdv devant l’église Saint Pierre Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the Journées du Patrimoine de Pays, discover the heritage of Saint-Pierre-sur-Erve through the art of watercolor painting.

L’événement Balade croquée à Saint-Pierre-sur-Erve Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons