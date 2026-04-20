DE LA CASE AU PIXEL EXPOSITION TEMPORAIRE Place Juhel Mayenne

Mayenne

DE LA CASE AU PIXEL EXPOSITION TEMPORAIRE

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-06-12

ARCHEOLOGIE DU JEU VIDEO exposition temporaire du 12 juin au 31 décembre 2026

Grâce au partenariat avec le Musée Suisse du Jeu et l’association 3 Hit Combo, cette exposition retrace 5000 ans d’histoire du jeu, des premières traces archéologiques des jeux de règles aux jeux vidéo contemporains. Découvrez les liens entre jeux anciens et médias modernes, et explorez comment les jeux vidéo s’inscrivent dans une longue tradition ludique.

Avec plus d’une centaine de jeux historiques, une vingtaine de jeux vidéo et de nombreuses expériences interactives, l’exposition offre un panorama vivant de l’évolution des jeux et de leurs mécanismes à travers les âges.

Partez pour un voyage fascinant de l’Antiquité à l’ère numérique et redécouvrez les jeux sous un nouveau jour !

EN FAMILLE

Jeu de piste Mission salle Bonus

à partir de 6 ans

Parviendrez-vous à découvrir le code secret caché dans l’exposition ? Partez à l’aventure pour accéder à la salle bonus et profiter de nouvelles expériences ludiques !

MEDIATION IMMERSIVE DANS L’EXPOSITION

à partir de 5 ans

En août, les mardis/jeudis et vendredis

En continu de 14h à 17h .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

ARCHEOLOGIE DU JEU VIDEO temporary exhibition from June 12 to December 31, 2026

L’événement DE LA CASE AU PIXEL EXPOSITION TEMPORAIRE Mayenne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Mayenne Co