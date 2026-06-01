Exposition temporaire : L’humain face au climat, de la Préhistoire à nos jours, Grottes de Saulges – Musée de Préhistoire, Thorigné-en-Charnie

Exposition temporaire : L’humain face au climat, de la Préhistoire à nos jours 12 – 14 juin Grottes de Saulges – Musée de Préhistoire Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T13:30:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Et si le réchauffement climatique de la planète avait débuté à la Préhistoire ?

Revenez sur ses causes et ses conséquences à la lumière de l’archéologie. Marchez dans les pas des humains de la Préhistoire qui ont dû s’adapter pour explorer le monde au gré des changements de leur environnement.

Le musée de Préhistoire propose de revenir sur les changements naturels entre les périodes glaciaires et interglaciaires, qui ont façonné le paysage, de l’échelle mondiale à la vallée de l’Erve !

Cette exposition, ouverte à tous, propose des expériences numériques et interactives accessibles aux enfants, avec de la manipulation et des activités ludiques, pour comprendre l’évolution du climat depuis 2,6 millions d’années.

Projet réalisé par le Musée de Préhistoire, en partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Grottes de Saulges – Musée de Préhistoire 650 Chemin de la Roche Brault, 53270 Thorigné-en-Charnie, France Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire 0243905130 https://www.grottes-musee-de-saulges.com Au cœur de la vallée des grottes de Saulges, partez à la découverte de la Préhistoire en Mayenne grâce à ce nouvel espace muséographique. Des objets originaux issus des collections du Département de la Mayenne, des modules interactifs, des expositions… témoignent des temps forts de la Préhistoire et plus particulièrement à Saulges. Parking gratuit.

Et si le réchauffement climatique de la planète avait débuté à la Préhistoire ?

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