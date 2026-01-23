Soirée aux étoiles Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Soirée aux étoiles

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2026-07-08 21:30:00

fin : 2026-07-08 23:30:00

2026-07-08

Au delà de notre planète, venez contempler les diamants accrochés dans la voûte céleste.

Observation des astres dans le ciel nocturne et les constellations qu’ils forment. En cas de mauvais temps, le logiciel Stellarium nous permettra, en salle, de pouvoir voir et parler du ciel.

Sortie nature proposée par Mayenne Nature Environnement. Sur réservation.

Départ sur le grand parking au-dessus du musée.

Prévoir des vêtements chauds et une paire de jumelle. .

