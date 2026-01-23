Tir à la sagaie préhistorique Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie
Tir à la sagaie préhistorique Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie mercredi 15 juillet 2026.
Tir à la sagaie préhistorique
Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-07-15 13:30:00
fin : 2026-08-28 18:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Glissez vous dans la peau d’un chasseur de la vallée de l’Erve, il y a 21 000 ans ! Après une explication sur cette arme de chasse à distance, apprenez à tirer à la sagaie à l’aide d’un propulseur. Prêts ? Visez… Tirez !
Tous les après-midi de l’été du lundi au vendredi
Créneaux de 13h30 à 17h30 inclus
Durée environ 45 minutes
Familles, à partir de 6 ans. .
Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30
