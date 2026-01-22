Journées Européennes de l’Archéologie démonstration tailles d’outils préhistoriques Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie
Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
2026-06-13 2026-06-14
De la théorie à la pratique les secrets de la taille d’outils en pierre.
A l’occasion des JEA, venez découvrir les gestes du Paléolithique lors de démonstrations de taille. Le silex est-il la seule roche que l’on puisse trouver ? Comment ces outils étaient-ils utilisés au quotidien ? Matthieu, de l’association Artisans de la Préhistoire, répondra à toutes vos questions et vous invitera même à prendre en main ces outils… Tout deviendra clair comme de l’eau de roche ! .
