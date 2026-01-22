Journées Européennes de l’Archéologie démonstration tailles d’outils préhistoriques Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Journées Européennes de l’Archéologie démonstration tailles d’outils préhistoriques

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

De la théorie à la pratique les secrets de la taille d’outils en pierre.

A l’occasion des JEA, venez découvrir les gestes du Paléolithique lors de démonstrations de taille. Le silex est-il la seule roche que l’on puisse trouver ? Comment ces outils étaient-ils utilisés au quotidien ? Matthieu, de l’association Artisans de la Préhistoire, répondra à toutes vos questions et vous invitera même à prendre en main ces outils… Tout deviendra clair comme de l’eau de roche ! .

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie démonstration tailles d’outils préhistoriques Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2026-01-22 par CDT53