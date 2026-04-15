Au temps de Guillaume le Conquérant à Sainte-Suzanne, Château de Sainte-Suzanne, Sainte-Suzanne-et-Chammes

Au temps de Guillaume le Conquérant à Sainte-Suzanne Vendredi 12 juin, 15h00 Château de Sainte-Suzanne Mayenne

Limité à 30 personnes. Réservation obligatoire au 02 43 58 13 00 / coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

De 1083 à 1086, les troupes anglo-normandes de Guillaume le Conquérant ont tenu le siège au château de Sainte-Suzanne, où se sont retranchées les armées du Maine. Partez à la découverte de la commune au temps de cet affrontement en suivant les pas de notre guide-conférencier, d’une archéologue départementale et de Pierre-Yves Laffont, professeur d’Histoire et d’Archéologie médiévale à l’Université Rennes 2.

Rdv au Camp de Beugy, à Sainte-Suzanne.

Château de Sainte-Suzanne 9 rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Sainte-Suzanne Mayenne Pays de la Loire

De 1083 à 1086, les troupes anglo-normandes de Guillaume le Conquérant ont tenu le siège au château de Sainte-Suzanne, où se sont retranchées les armées du Maine. Partez à la découverte de la commune…

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