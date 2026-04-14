Au temps de Guillaume le Conquérant à Sainte-Suzanne, Camp de Beugy Sainte-Suzanne, Sainte-Suzanne-et-Chammes

Au temps de Guillaume le Conquérant à Sainte-Suzanne Samedi 13 juin, 15h00 Camp de Beugy Sainte-Suzanne Mayenne

Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Accompagnés d’experts en patrimoine et archéologie, plongez dans l’histoire médiévale de Sainte-Suzanne, au temps de Guillaume le Conquérant !

De 1083 à 1086, les troupes du duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, tiennent le siège au château de Sainte-Suzanne où le comte du Maine et ses armées se sont retranchées. Du camp de Beugy ou « Camp de Guillaume » au donjon du château de Sainte-Suzanne, découvrez l’histoire de cet affrontement, à la lumière des dernières recherches archéologiques. Pierre-Yves Laffont, professeur d’Histoire et d’Archéologie médiévale à l’Université Rennes 2, une archéologue départementale et un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire vous conduiront dans ces lieux passionnants et mystérieux.

Réservation obligatoire (places limitées à 30 personnes) au 02 43 58 13 00 ou à coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Rendez-vous au Camp des Anglais ou Camp de Beugy (D143), à Sainte-Suzanne-et-Chammes

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Accompagnés d’experts en patrimoine et archéologie, plongez dans l’histoire médiévale de Sainte-Suzanne, au temps de Guillaume le Conquérant !

© J.Naveau