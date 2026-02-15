LES FÉODALES DE CLAIRBOIS Domaine de Clairbois Sainte-Suzanne-et-Chammes

LES FÉODALES DE CLAIRBOIS

Domaine de Clairbois 265 chemin de Clairbois Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-05-09 2026-05-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-07-11 2026-07-12 2026-08-08 2026-08-09

Retour au Moyen-Age en famille dans une ferme fortifiée reconstituée comme au XIII es.

Que vous soyez passionnés d’histoire ou simplement à la recherche d’une journée amusante en famille ou entre amis, les Féodales de Clairbois sont l’événement à ne pas manquer.

Dans un décor unique, autour du donjon de la Mesnie de la Ferté Clairbois, vivez un moment hors du temps.

Animations, campements, jeux équestres, saynètes vous feront découvrir la vie d’une ferme fortifiée du XIIIème siècle.

Nombreuses démonstrations calligraphie, armes, jeux médiévaux, lancer de haches, tissage, danse et musique médiévale, jardin médiéval, forge…

Visite du donjon et du domaine.

Marché d’artisans, échoppe de Clairbois, restauration rapide et taverne.

Animations organisées par l’association la Mesnie de la Ferté-Clairbois .

Réservation en ligne.

Entrée-adulte: 8 €, gratuit moins de 12 ans. Pass adulte 2 jours: 12 € .

+33 7 50 90 64 40 lamesniedelaferteclairbois@gmail.com

English :

Back to the Middle Ages with your family in a fortified farm reconstituted as it was in the 13th century.

