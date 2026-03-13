Croisière 1000 ans d’histoire

Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:30:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-10 2026-08-14

Nouveauté 2026 embarquez pour une croisière 1000 ans d’histoire

La rivière Mayenne s’inscrit au cœur de l’histoire millénaire de la ville de Laval. De nombreux monuments, bordant encore la rivière, témoignent aujourd’hui du lien fort, tissé au fil du temps, entre la ville et son cours d’eau. Embarquez en compagnie d’Antoine Barré, guide conférencier, à la découverte de ce lien et de cette histoire. Et profitez ainsi d’une perspective nouvelle sur le riche patrimoine lavallois.

• Dates les vendredis 12 juin, 10 juillet et 14 août

• Horaire de 16h30 à 18h

• Tarif unique 15 €/pers.

••• EMBARQUEMENT

Où ? Ponton de la cale Gambetta, quai André Pinçon (devant le Cinéville).

Quand ? 15 min avant le départ.

Animaux interdits à bord.

••• RÉSERVATIONS

Croisière déjeuner, dîner et brunch 10 jours à l’avance (départ assuré avec un min. de 30 pers.)

Croisière Vins & Fromages, promenade et 1000 ans d’histoire 48H à l’avance (départ assuré avec un min. de 20 pers.) .

Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

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English :

New for 2026: take a cruise through 1000 years of history

L’événement Croisière 1000 ans d’histoire Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME