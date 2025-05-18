Escape game De haut vol au ZOOM Laval
Escape game De haut vol au ZOOM Laval samedi 13 juin 2026.
Laval
Escape game De haut vol au ZOOM
21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-06-13
Escape game De haut vol , proposé au ZOOM en parallèle de l’exposition Illusions
Votre objectif en tant que spécialistes des cambriolages ? Mettre la main sur la plus belle pièce de la collection d’une passionnée d’illusions. Mais attention, sa galerie est bien protégée et vous allez devoir coopérer et vous creuser les méninges pour atteindre votre but. À vous de faire illusion !
Niveau débutant
– Partie adaptée aux personnes n’ayant jamais fait d’escape game ou très peu ainsi qu’aux familles avec de jeunes enfants (à partir de 5 ans)
– 25€ par groupe
– 30 minutes
– De 3 à 5 personnes
– De 5 à 105 ans
– Sur réservation
Niveau confirmé
– Partie adaptée aux personnes ayant déjà fait des escape games
– 40€ par groupe
– 60 minutes
– De 3 à 5 personnes
– De 5 à 105 ans
– Sur réservation .
21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr
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English :
Escape game De haut vol , offered at ZOOM in conjunction with the Illusions exhibition
L’événement Escape game De haut vol au ZOOM Laval a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT53
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