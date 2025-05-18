Laval

Escape game De haut vol au ZOOM

21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-06-13

Escape game De haut vol , proposé au ZOOM en parallèle de l’exposition Illusions

Votre objectif en tant que spécialistes des cambriolages ? Mettre la main sur la plus belle pièce de la collection d’une passionnée d’illusions. Mais attention, sa galerie est bien protégée et vous allez devoir coopérer et vous creuser les méninges pour atteindre votre but. À vous de faire illusion !

Niveau débutant

– Partie adaptée aux personnes n’ayant jamais fait d’escape game ou très peu ainsi qu’aux familles avec de jeunes enfants (à partir de 5 ans)

– 25€ par groupe

– 30 minutes

– De 3 à 5 personnes

– De 5 à 105 ans

– Sur réservation

Niveau confirmé

– Partie adaptée aux personnes ayant déjà fait des escape games

– 40€ par groupe

– 60 minutes

– De 3 à 5 personnes

– De 5 à 105 ans

– Sur réservation .

21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

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English :

Escape game De haut vol , offered at ZOOM in conjunction with the Illusions exhibition

L’événement Escape game De haut vol au ZOOM Laval a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT53