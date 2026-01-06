Les coccinelles s’invitent au jardin Laval
Les coccinelles s’invitent au jardin Laval mercredi 13 mai 2026.
Les coccinelles s’invitent au jardin
bois de l’Huisserie Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13 18:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Venez profiter d’une balade pour observer et découvrir le monde fascinant des coccinelles.
Venez profiter d’une balade pour observer et découvrir le monde fascinant des coccinelles. .
bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a walk to observe and discover the fascinating world of ladybugs.
L’événement Les coccinelles s’invitent au jardin Laval a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME