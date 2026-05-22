Laval

Festival LAVALATINA Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes

Laval Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 10:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Venez participer à la 4ème édition de LAVALATINA, notre Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes à Laval.

Cours d’initiation, soirées dans les nombreux bars partenaires, des fresques colorées pour vous en mettre plein les yeux, des concerts et un bal latino. Tout est gratuit !

– 180 artistes, chanteurs, danseurs sur la semaine.

– Un cube de 3m x 3m composé de 4 fresques exposé devant la mairie avec la réalisation de la 4ème fresque en live.

– 16 bars et restaurants partenaires qui proposent 11 concerts sets DJ ou des soirée latino avec tapas et boissons d’Amérique latine et des Caraïbes.

– 15 cours d’initiation gratuits avec nos associations partenaires de danses latines et de capoeira à Laval, Bonchamp, Louverné et Changé.

– Une journée de déambulation et concerts gratuits samedi 30 mai sur la Place du 11 novembre et sur l’esplanade du Château Neuf, place de la Trémoille.

– Un bar associatif et 2 food trucks pour se restaurer samedi soir sur l’esplanade du Château Neuf suivi d’un bal latino de 21h à 23h avec DJ.

Nombreux pays d’Amérique latine représentés Colombie, Vénézuela, Bolivie, Brésil, Cuba, République dominicaine, Argentine, Caraïbes, … .

Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 61 02 43 15 lavalatina53@gmail.com

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English :

Come and take part in the 4th edition of LAVALATINA, our Latin American and Caribbean Week in Laval.

Introductory courses, parties in our many partner bars, colorful frescoes to feast your eyes on, concerts and a Latin ball. And it’s all free!

L’événement Festival LAVALATINA Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes Laval a été mis à jour le 2026-05-20 par LAVAL TOURISME