Croisière Vins & Fromage La Halte Fluviale Laval vendredi 29 août 2025.

La Halte Fluviale 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Début : 2025-08-29 19:00:00

fin : 2025-08-29 20:30:00

2025-08-29

Croisière dégustations croisière Vins & Fromages

Une croisière qui a du corps et du bouquet ! Dégustation de 3 vins et initiation à l’œnologie avec Anthony Aulnette, sommelier caviste à La Cave du Château . La Fromageries Desrues se joindra à la fête pour une dégustation de fromages assortis.

• Vendredis 30 mai, 27 juin, 25 juillet et 29 août

• De 19h à 20h30

• Tarif unique 21€/pers

• Rdv ponton de la Halte Fluviale, Laval

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé .

La Halte Fluviale 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

Tasting cruise: Wine & Cheese cruise

German :

Degustationskreuzfahrt Wein- und Käsekreuzfahrt

Italiano :

Crociera di degustazione: Crociera del vino e del formaggio

Espanol :

Crucero de degustación: Crucero del vino y el queso

