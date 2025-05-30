Croisière Vins & Fromage La Halte Fluviale Laval
Croisière dégustations croisière Vins & Fromages
Une croisière qui a du corps et du bouquet ! Dégustation de 3 vins et initiation à l’œnologie avec Anthony Aulnette, sommelier caviste à La Cave du Château . La Fromageries Desrues se joindra à la fête pour une dégustation de fromages assortis.
• Vendredis 30 mai, 27 juin, 25 juillet et 29 août
• De 19h à 20h30
• Tarif unique 21€/pers
• Rdv ponton de la Halte Fluviale, Laval
La Halte Fluviale 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
English :
Tasting cruise: Wine & Cheese cruise
German :
Degustationskreuzfahrt Wein- und Käsekreuzfahrt
Italiano :
Crociera di degustazione: Crociera del vino e del formaggio
Espanol :
Crucero de degustación: Crucero del vino y el queso
