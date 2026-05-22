La Magma Laval
La Magma Laval samedi 13 juin 2026.
Laval
La Magma
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Déambulation artistique
Créée en 2023, La Magma est la première marche artistique pour le climat en France. Elle a lieu pour la première fois à Laval le samedi 13 juin 2026 une journée où les rues se transforment en scène vivante avec danse, concerts live, orchestre, DJ sets, installations, scénographies…
Inscrite dans une dynamique conviviale et intergénérationnelle, La Magma explore cette année le thème des Métamorphoses à travers un projet collaboratif ouvert à toutes et tous. Elle fait de l’espace public un terrain d’expérimentation artistique partagée.
Plusieurs possibilités pour participer
Créer lors des résidences (peinture, collages, costumes, drapés…) autour du thème Métamorphoses
Danser dans la performance participative du Collectif Minuit 12
Être bénévole le 13 juin pour rendre possible cette grande déambulation artistique
Participer aux réunions publiques pour comprendre le projet, échanger et proposer des idées .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire projetmagma@gmail.com
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English :
Artistic wandering
L’événement La Magma Laval a été mis à jour le 2026-05-19 par LAVAL TOURISME
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