Laval

La Magma

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Déambulation artistique

Créée en 2023, La Magma est la première marche artistique pour le climat en France. Elle a lieu pour la première fois à Laval le samedi 13 juin 2026 une journée où les rues se transforment en scène vivante avec danse, concerts live, orchestre, DJ sets, installations, scénographies…

Inscrite dans une dynamique conviviale et intergénérationnelle, La Magma explore cette année le thème des Métamorphoses à travers un projet collaboratif ouvert à toutes et tous. Elle fait de l’espace public un terrain d’expérimentation artistique partagée.

Plusieurs possibilités pour participer

Créer lors des résidences (peinture, collages, costumes, drapés…) autour du thème Métamorphoses

Danser dans la performance participative du Collectif Minuit 12

Être bénévole le 13 juin pour rendre possible cette grande déambulation artistique

Participer aux réunions publiques pour comprendre le projet, échanger et proposer des idées .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire projetmagma@gmail.com

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English :

Artistic wandering

L’événement La Magma Laval a été mis à jour le 2026-05-19 par LAVAL TOURISME