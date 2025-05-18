Atelier fabriquer votre composteur en bois Laval
Atelier fabriquer votre composteur en bois Laval mardi 9 juin 2026.
Laval
Atelier fabriquer votre composteur en bois
Impasse de Londres Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:00:00
fin : 2026-06-09 17:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Construisez avec l’aide d’une animatrice votre composteur en kit en bois recyclé. Échangez des conseils sur le compostage et balayez les idées reçues pour utiliser au mieux le compost, cette ressource naturelle.
Construisez avec l’aide d’une animatrice votre composteur en kit en bois recyclé. Échangez des conseils sur le compostage et balayez les idées reçues pour utiliser au mieux le compost, cette ressource naturelle. .
Impasse de Londres Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr
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English :
With the help of a facilitator, build your own recycled wood composter kit. Exchange tips on composting and get rid of preconceived ideas on how to make the best use of compost, this natural resource.
L’événement Atelier fabriquer votre composteur en bois Laval a été mis à jour le 2026-04-27 par LAVAL TOURISME
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