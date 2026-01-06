Les prédateurs de la Perrine

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10 16:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Le jardin de la Perrine regorge de petits prédateurs, partez à la recherche de ces derniers.

Le jardin de la Perrine regorge de petits prédateurs, partez à la recherche de ces derniers. .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Perrine garden is teeming with small predators, so go in search of them.

L’événement Les prédateurs de la Perrine Laval a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME