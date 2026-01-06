Les prédateurs de la Perrine Laval
Les prédateurs de la Perrine Laval mercredi 10 juin 2026.
Les prédateurs de la Perrine
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 16:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Le jardin de la Perrine regorge de petits prédateurs, partez à la recherche de ces derniers.
Le jardin de la Perrine regorge de petits prédateurs, partez à la recherche de ces derniers. .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Perrine garden is teeming with small predators, so go in search of them.
L’événement Les prédateurs de la Perrine Laval a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME