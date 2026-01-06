Avez-vous vu Martin?

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez découvrir la vie et des anecdotes sur le Martin-pêcheur et avec un peu de chance et de patience observer cette boule de plume bleu électrique.

La rivière Mayenne est un marqueur fort de notre paysage qui abrite de nombreuses espèces notamment des oiseaux totalement adaptés à ce milieu aquatique. Venez découvrir la vie et des anecdotes sur le Martin-pêcheur et avec un peu de chance et de patience observer cette boule de plume bleu électrique. .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the life and anecdotes of the Kingfisher and, with a little luck and patience, observe this electric blue ball of feathers.

L’événement Avez-vous vu Martin? Laval a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME