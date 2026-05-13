Croquithèque, espace de dessin au musée, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval

Croquithèque, espace de dessin au musée Samedi 23 mai, 13h30 MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

En collaboration avec le MANAS, l’association Brouhaha Créatif vous propose la Croquithèque : un espace de dessin ouvert à toutes et tous, pour créer librement au sein du musée.

Choisissez une carte à thème et laissez-vous inspirer pour réaliser votre croquis.

Pas besoin de savoir dessiner : trois niveaux de propositions sont disponibles, de la plus libre à la plus guidée, pour accompagner chacun et chacune et permettre à toutes et tous d’oser créer.

Accrochez ensuite votre dessin sur le cadre pour qu’il puisse inspirer un autre regard et poursuivre son chemin. À votre tour, laissez-vous surprendre par un croquis existant et emportez avec vous cette source d’inspiration.

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Le MANAS est un lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers qui présente ses collections et des expositions temporaires sur 1100 m². Assurant une veille sur la création hors les normes, il est identifié au niveau national comme découvreur et soutien aux plasticiens éloignés des circuits de diffusion.

En collaboration avec le MANAS, l’association Brouhaha Créatif vous propose la Croquithèque : un espace de dessin ouvert à toutes et tous, pour créer librement au sein du musée.

©Croquithèque