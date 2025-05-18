Déjeuner Croisière bucolique La Halte Fluviale Laval

Déjeuner Croisière bucolique La Halte Fluviale Laval dimanche 17 août 2025.

Déjeuner Croisière bucolique

La Halte Fluviale 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-08-17 12:30:00

fin : 2025-09-07 15:00:00

2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28

Embarquez à bord du Vallis Guidonis pour un déjeuner croisière bucolique sur la Mayenne

Un dimanche au fil de l’eau… Une croisière conviviale et gourmande à savourer en famille ou entre amis !

Le menu vous est proposé par notre partenaire traiteur La Cantine et est élaboré à partir de produits Mayennais.

Itinéraire de navigation semaines paires en amont (vers Changé), semaines impaires en aval (vers Entrammes)

• Les dimanches, du 18 mai au 28 septembre

• De 12h30 à 15h

• Tarifs 65€/adulte, 35€/enfant (-12 ans)

Menu* (à titre indicatif)

> Apéritif

> Millefeuille de poisson et légumes du moment

> Ballotine de volaille fermière, risotto aux légumes croquants

> Fondant à la vanille et fruits de saison

> Vin, eau et café

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé .

La Halte Fluviale 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

Come aboard the Vallis Guidonis for a bucolic lunch cruise on the Mayenne River

German :

Gehen Sie an Bord der Vallis Guidonis für eine bukolische Mittagskreuzfahrt auf der Mayenne

Italiano :

Salite a bordo della Vallis Guidonis per un pranzo in crociera bucolica sulla Mayenne

Espanol :

Suba a bordo del Vallis Guidonis para un bucólico almuerzo en crucero por el Mayenne

