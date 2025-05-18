Déjeuner Croisière bucolique La Halte Fluviale Laval
Déjeuner Croisière bucolique La Halte Fluviale Laval dimanche 17 août 2025.
Déjeuner Croisière bucolique
La Halte Fluviale 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date :
Début : 2025-08-17 12:30:00
fin : 2025-09-07 15:00:00
Date(s) :
2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28
Embarquez à bord du Vallis Guidonis pour un déjeuner croisière bucolique sur la Mayenne
Un dimanche au fil de l’eau… Une croisière conviviale et gourmande à savourer en famille ou entre amis !
Le menu vous est proposé par notre partenaire traiteur La Cantine et est élaboré à partir de produits Mayennais.
Itinéraire de navigation semaines paires en amont (vers Changé), semaines impaires en aval (vers Entrammes)
• Les dimanches, du 18 mai au 28 septembre
• De 12h30 à 15h
• Tarifs 65€/adulte, 35€/enfant (-12 ans)
Menu* (à titre indicatif)
> Apéritif
> Millefeuille de poisson et légumes du moment
> Ballotine de volaille fermière, risotto aux légumes croquants
> Fondant à la vanille et fruits de saison
> Vin, eau et café
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé .
La Halte Fluviale 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
English :
Come aboard the Vallis Guidonis for a bucolic lunch cruise on the Mayenne River
German :
Gehen Sie an Bord der Vallis Guidonis für eine bukolische Mittagskreuzfahrt auf der Mayenne
Italiano :
Salite a bordo della Vallis Guidonis per un pranzo in crociera bucolica sulla Mayenne
Espanol :
Suba a bordo del Vallis Guidonis para un bucólico almuerzo en crucero por el Mayenne
