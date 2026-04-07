Enquête au musée à La Cité du Lait Laval
Enquête au musée à La Cité du Lait Laval samedi 23 mai 2026.
Laval
Enquête au musée à La Cité du Lait
18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Êtes-vous prêts à mener l’enquête au musée… en pleine nuit ?
Êtes-vous prêts à mener l’enquête au musée… en pleine nuit ?
Le samedi 23 mai, de 18h à 22h, La Cité du Lait vous invite à vivre une expérience nocturne inédite !
Par équipes, venez aider notre détective à faire la lumière sur le meurtre qui vient d’être découvert dans le musée.
L’Affaire CRIMSONE
C’est la Cheese Party l’équipe du musée est costumée et fin prête à accueillir les visiteurs.
Mais quelques instants avant l’ouverture, le drame éclate Martial Crimsone, le conservateur, est retrouvé mort dans les salles du musée. La fête s’arrête avant même d’avoir commencé…
Les collègues de la victime ont rangé leurs costumes de souris et se tiennent prêts à livrer leur témoignage. Mais parmi ces visages familiers… un coupable se cache-t-il ? À vous de démêler le vrai du faux, de suivre les indices et de résoudre l’affaire avant la fin de votre mission.
Informations pratiques
À partir de 12 ans, jeu en équipe
Samedi 23 mai, de 18h à 22h
Départs toutes les 15 minutes par équipe
Durée du jeu environ 1h30
Tarif unique 5 €
Même enquête que le Cluedo d’Halloween .
18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com
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English :
Are you ready to investigate the museum? in the middle of the night?
L’événement Enquête au musée à La Cité du Lait Laval a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT53
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