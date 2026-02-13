Les 3 éléphants Laval
Les 3 éléphants Laval jeudi 21 mai 2026.
Les 3 éléphants
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-25 21:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Le festival Les 3 éléphants revient du 21 au 25 mai pour 29e édition
Au programme concerts, arts de la rue et beaucoup d’autres surprises… .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les 3 éléphants festival returns May 21-25 for 29th edition
L’événement Les 3 éléphants Laval a été mis à jour le 2026-02-13 par LAVAL TOURISME