Les 3 éléphants

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-25 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Le festival Les 3 éléphants revient du 21 au 25 mai pour 29e édition

Au programme concerts, arts de la rue et beaucoup d’autres surprises… .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les 3 éléphants festival returns May 21-25 for 29th edition

L’événement Les 3 éléphants Laval a été mis à jour le 2026-02-13 par LAVAL TOURISME