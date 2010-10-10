La Révolution Française et ses Héritages Conseil Départemental de La Mayenne Laval
La Révolution Française et ses Héritages Conseil Départemental de La Mayenne Laval jeudi 21 mai 2026.
Laval
La Révolution Française et ses Héritages
Conseil Départemental de La Mayenne 39 Rue Mazagran Laval Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Les Clubs Rotary Laval, Laval Ambroise Paré, et le club Inne Wheel de Laval, vous proposent une conférence avec Emmanuel de Waresquiel
Emmanuel De Waresquiel est, historien, académicien, spécialiste du XIXe siècle, et plus particulièrement de la révolution française et des monarchies constitutionnelles
Éditeur, universitaire, il est l’auteur, notamment des biographies de Talleyrand, Fouché et Marie-Antoinette.
Sa biographie sur le duc de Richelieu a reçu le prix Gaubert de l’Académie française et sa biographie de Talleyrand a été élue meilleure biographie de l’année 2003 par Le Point.
Emmanuel De Waresquiel a grandi en Mayenne à laquelle il est resté très attaché et où il séjourne régulièrement.
Les bénéfices de cette soirée serviront à financer des actions de lutte contre l’illettrisme. .
Conseil Départemental de La Mayenne 39 Rue Mazagran Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 42 33 77 protolavalambroisepare@gmail.com
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English :
The Rotary Clubs of Laval and Laval Ambroise Paré, and the Inne Wheel Club of Laval, invite you to a conference with Emmanuel de Waresquiel
L’événement La Révolution Française et ses Héritages Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME
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