Soirée repas Star Wars Rez-de-Chaussée Laval

Laval

Soirée repas Star Wars

Rez-de-Chaussée 23 Rue des Bouchers Laval Mayenne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 22:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Une soirée repas immersive Star Wars chez Cha Cuisine à Laval.

En ce mois de la force (May the force be with you may—> le mois de mai en anglais) et à l’occasion de la sortie du film The Mandalorian

Je vous propose une soirée repas STAR WARS immersive

le 15/05/26

Cha Cuisine Laval (53000)

35€ repas et boisson + animation

en partenariat avec CHOP FORCE qui vous fait gagner des baguettes sabre laser LED pendant la soirée.

Réservation obligatoire par MP, Mail ou SMS 0611808434 charline.galpin@gmail.com

Tenues ou accessoires Star Wars non obligatoires, mais appréciés.

Que la force soit avec vous.

Telle est la voie. .

Rez-de-Chaussée 23 Rue des Bouchers Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 80 84 34 charline.galpin@gmail.com

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English :

An immersive Star Wars dinner party at Cha Cuisine in Laval.

L’événement Soirée repas Star Wars Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME