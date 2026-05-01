Soirée repas Star Wars Rez-de-Chaussée Laval
Soirée repas Star Wars Rez-de-Chaussée Laval vendredi 15 mai 2026.
Laval
Soirée repas Star Wars
Rez-de-Chaussée 23 Rue des Bouchers Laval Mayenne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 22:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Une soirée repas immersive Star Wars chez Cha Cuisine à Laval.
En ce mois de la force (May the force be with you may—> le mois de mai en anglais) et à l’occasion de la sortie du film The Mandalorian
Je vous propose une soirée repas STAR WARS immersive
le 15/05/26
Cha Cuisine Laval (53000)
35€ repas et boisson + animation
en partenariat avec CHOP FORCE qui vous fait gagner des baguettes sabre laser LED pendant la soirée.
Réservation obligatoire par MP, Mail ou SMS 0611808434 charline.galpin@gmail.com
Tenues ou accessoires Star Wars non obligatoires, mais appréciés.
Que la force soit avec vous.
Telle est la voie. .
Rez-de-Chaussée 23 Rue des Bouchers Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 80 84 34 charline.galpin@gmail.com
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English :
An immersive Star Wars dinner party at Cha Cuisine in Laval.
L’événement Soirée repas Star Wars Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME
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