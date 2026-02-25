Les entreprises de Laval recrutent Laval – lieu exact communiqué aux inscrits Laval
Les entreprises de Laval recrutent Laval – lieu exact communiqué aux inscrits Laval mardi 19 mai 2026.
Les entreprises de Laval recrutent Laval – lieu exact communiqué aux inscrits Laval Mardi 19 mai, 17h30
+30 postes disponibles !
Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à Laval, le mardi 19 mai.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/Vuj5g](https://job.wiz.bi/Vuj5g)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-19T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-19T20:30:00.000+02:00
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https://job.wiz.bi/Vuj5g
Laval – lieu exact communiqué aux inscrits laval Laval 53000 Mayenne
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