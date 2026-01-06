Les oiseaux nicheurs du Bois de L’Huisserie

Bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 11:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les forêts sont riches d’oiseaux, souvent bien spécifiques. C’est le moment de profiter de leur activité maximale entre les parades nuptiales et le nourrissage des petits.

Les forêts sont riches d’oiseaux, souvent bien spécifiques. C’est le moment de profiter de leur activité maximale entre les parades nuptiales et le nourrissage des petits. .

Bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The forests are rich in birds, many of them very specific. This is the time to take advantage of their peak activity, between courtship and feeding their young.

L’événement Les oiseaux nicheurs du Bois de L’Huisserie Laval a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME