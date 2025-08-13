CULTISSIME Certains L’aiment Chaud Laval
CULTISSIME Certains L’aiment Chaud
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 20:00:00
fin : 2026-05-25 22:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Film Certains L’aiment Chaud
Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d’une ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un milliardaire. .
25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr
