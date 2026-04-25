Laval

Prologue des Boucles de la Mayenne

2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 15:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Après le succès du prologue à Espace Mayenne Laval ces trois dernières années, les Boucles y seront de retour le jeudi 28 mai 2026 pour lancer sa 51ème édition avec un prologue de 5,4 km.

Le village des Boucles viendra animer les lieux dès 15h, créant ainsi une fête populaire et chaleureuse autour de cet évènement sportif. Les spectateurs pourront se restaurer, se balader entre les bus des équipes, découvrir divers acteurs locaux et assister à l’épreuve en fin de journée

15h Ouverture du village d’animations à Espace Mayenne

16h30 Passage de la caravane publicitaire sur le parcours

Accès libre au parking des bus des équipes cyclistes

17h10 à 18h10 Reconnaissance du parcours par les coureurs

18h15 Départ du 1er coureur

20h32 Arrivée estimée du dernier coureur

20h40 Cérémonie protocolaire

Entrée libre et gratuite pour tous. .

2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Following the success of the prologue at Espace Mayenne Laval over the last three years, the Boucles will return there on Thursday May 28, 2026 to launch its 51st edition with a 5.4 km prologue.

L’événement Prologue des Boucles de la Mayenne Laval a été mis à jour le 2026-04-18 par LAVAL TOURISME