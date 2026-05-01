Laval

Fête de l’estampe

6 Rue des Béliers Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06

À l’occasion de la 14è Fête de l’Estampe, l’Atelier d’Estampe de Laval Agglomération (AELA) investit l’Atelier de La Table de Marbre pour une exposition collective des créations de ses membres.

Situé au pied de la place de la Trémoille à Laval, l’atelier de La Table de Marbre a le plaisir d’accueillir les créations des membres de l’Atelier d’Estampes de Laval Agglomération (AELA).

Bien plus qu’un simple lieu de création, l’AELA est un espace de rencontres et d’expérimentation où l’imagination devient matrice, où l’art imprimé fait dialoguer savoir-faire traditionnels et démarches contemporaines. À la croisée des gestes minutieux et des idées audacieuses, les artistes explorent les multiples chemins de l’estampe avec curiosité, exigence et liberté. .

6 Rue des Béliers Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 04 20 31 stephanedardenne@hotmail.fr

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English :

For the 14th Fête de l’Estampe, the Atelier d’Estampe de Laval Agglomération (AELA) is taking over the Atelier de La Table de Marbre for a group exhibition of its members? creations.

L’événement Fête de l’estampe Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME