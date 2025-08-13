CULTISSIME Heat Laval

CULTISSIME Heat Laval lundi 8 juin 2026.

CULTISSIME Heat

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 19:45:00

fin : 2026-06-08 19:45:00

Date(s) :

2026-06-08

Film Heat

Neil McCauley est un braqueur qui a de l’expérience. Il veille, au cours de ses vols, à ne pas commettre d’impairs. Ses complices n’ont pas autant de scrupules ni de conscience professionnelle . Lors d’une opération pourtant bien planifiée, l’un d’entre eux tire sur deux vigiles. Ce double meurtre intéresse au plus au point le lieutenant Hanna, qui ne met guère de temps à identifier McCauley comme étant le cerveau de la bande. Les deux hommes apprennent à se connaître par dossier et surveillance interposée. A tel point qu’il finissent par se rencontrer. Chacun jure alors de mettre l’autre en échec. Un duel s’engage, à la limite de la légalité. Robert De Niro et Al Pacino, deux monstres du cinéma, se livrent à un numéro d’anthologie. .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

